Auto knalt tegen houten verkeerspaal in Kortrijk

Zaterdagmorgen, rond 9u40, knalde een personenwagen tegen een houten paaltje in de Roggelaan in Kortrijk.

De jonge bestuurder reed in de Roggelaan richting Oudenaardsesteenweg. Even voor het kruispunt met de Lijsterlaan week hij van zijn rijvak af en kwam hij in botsing met een geparkeerd voertuig. Door de klap verloor de bestuurder de controle over het stuur en knalde hij op het kruispunt tegen een houten verkeerspaal. De schade aan beide voertuigen was vrij aanzienlijk. De chauffeur kwam er met de schrik van af, maar werd toch door de hulpdiensten overgebracht naar het ziekenhuis voor verder onderzoek.

Omdat de wagen na de botsing begon te roken, werd ook de brandweer ter plaatse gestuurd. Gelukkig bleek van brand geen sprake te zijn. De spuitgasten beveiligden de situatie en konden met absorberende korrels de gelekte vloeistoffen neutraliseren. De Roggelaan werd in de richting van de Oudenaardsesteenweg een tijdlang afgesloten voor het verkeer.