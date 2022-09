Auto knalt tegen gevel van loods in Assebroek

Donderdag rond 2 uur ‘s nachts gebeurde in de Astridlaan in Assebroek een ongeval. Daarbij kwam een wagen tegen de voorgevel van een loods terecht. De auto, die richting Brugge reed, ging door een nog onduidelijke reden van de weg af en belandde tegen de voorgevel van de loods.

De klap was niet min. Als bij wonder vielen er geen gewonden. De brandweer kwam ter plaatse om de stabiliteit te controleren en de gevel te stutten. Die raakte zwaar beschadigd. Voor zover bekend waren er geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. De politie onderzoekt de omstandigheden. Door het nachtelijke uur was er geen hinder voor andere weggebruikers.