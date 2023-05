Auto knalt tegen elektriciteitspaal in Ruddervoorde: bestuurster afgevoerd naar ziekenhuis

In de Hogestraat in Ruddervoorde bij Oostkamp gebeurde dinsdagmiddag even over 14 uur een ongeval. De bestuurder van een personenwagen verloor door een nog onduidelijke reden de controle over haar stuur en kwam tegen een elektriciteitspaal terecht.

Die knakte door en bleef met de kabels boven de rijweg hangen. De bestuurster werd naar het ziekenhuis overgebracht. Nutsvoorzieningenmaatschappij Ethias kwam ter plaatse om de schade op te meten en de paal te vervangen. Tot dit gebeurd is, is de straat afgesloten voor alle verkeer.