Dronken bestuurster ramt twee geparkeerde voertuigen in Oostendse Vuurtorenwijk

In de Mansveldstraat, in de Oostendse Vuurtorenwijk, kwam het maandagavond omstreeks 23 uur tot een zwaar verkeersongeval. Een auto raakte twee geparkeerde voertuigen en belandde daardoor op z’n linkerflank.

De brandweer, ambulance, het mugteam en politie kwamen snel ter plaatse en vreesden even voor het ergste. Na ongeveer een kwartier kon de eerste inzittende uit het voertuig worden gehaald, een tweede inzittende zat gekneld en werd nog eens een kwartier later bevrijd. Eens in het ziekenhuis bleken beide personen niet ernstig gewond. Maar de bestuurder, een 28-jarige vrouw uit Bredene, legde wel een positieve ademtest af met 2,39 promille, bijna vijf keer meer dan maximaal is toegelaten. Haar rijbewijs is onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken.

De twee geramde voertuigen liepen behoorlijk wat averij op met schade aan onder meer de bumper, koffer en carrosserie. Beide voertuigen zijn niet meer rijvaardig. “We blijven het herhalen: alcohol en verkeer gaan écht niet samen. Dit ongeval had veel erger kunnen aflopen. Eigenlijk is het simpel: wie rijdt, drinkt maar beter niét”, besluit commissaris Katrien Jonckheere.