Auto knalt in garage in Komen, bestuurster als bij wonder ongedeerd

Na een ongeval, waarbij één voertuig betrokken was, blijven de bewoners van de Kerkhofstraat achter met een indrukwekkende puinhoop. Als bij wonder raakte niemand gewond bij het spectaculaire ongeval.

Donderdagmorgen, kort na 9 uur, werden de bewoners van de oude hoeve in de Kerkhofstraat opgeschrikt door een stevige knal. Wanneer ze poolshoogte gingen nemen, zagen ze hoe een kleine SUV zich in hun garage had geboord. De bestuurder, een dame uit de streek, kon heelhuids uit het wrak kruipen en kwam met de schrik vrij. De toegesnelde hulpdiensten moesten de garage stutten om te vermijden dat de volledige structuur het zou begeven.

Wellicht onoplettend

De politie begon meteen met de nodige vaststellingen en verhoren, teneinde de preciese omstandigheden uit te klaren. “Er was geen sprake van alcohol of drugs achter het stuur en ook snelheid is niet onze eerste denkpiste”, klonk het bij de woordvoerder van de politiezone. “Naar alle waarschijnlijkheid moet de bestuurder verstrooid zijn geweest waardoor ze van haar rijbaan is afgeweken. De nodige onderzoeksdaden worden nog uitgevoerd waardoor we antwoorden zullen krijgen op de vragen die er nog zijn.”

Een bouwdeskundige werd ter plaatse geroepen om de structuur van de hoeve te controleren. De vrees bestaat dat de impact schade aan de dragende kracht van het gebouw heeft toegebracht.