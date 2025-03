Auto in glazen gevel van boekhoudkantoor geslingerd na ongeval op kruispunt: ravage is groot

Door een ongeval langs de Meensesteenweg in Izegem is vrijdagavond een wagen dwars door de glazen voordeur van een boekhoudkantoor geslingerd. De ravage is groot en drie wagens raakten beschadigd. “Maar gelukkig raakte niemand ernstig gewond”, zegt Steven Van Compernolle van VCS Fiscaliteit & Boekhouding.

Het ongeval gebeurde rond 19.20 uur vrijdagavond op het kruispunt van de Meensesteenweg en de Oude Iepersestraat. De bestuurder van een Volvo reed richting de kerk en wou linksaf slaan om zich te parkeren in de garages van de appartementen om de hoek. De man was bijna terug thuis bij zijn vrouw toen het tot een stevige botsing kwam met een Audi die rechtdoor de andere richting uit reed.

Veel schade

Door de klap werden beide wagens weggeslingerd. De Audi belandde nog tegen een geparkeerde wagen, die lichte schade opliep. De Volvo werd achterwaarts in de voorruit van boekhoudkantoor VCS Fiscaliteit & Boekhouding gekatapulteerd. Het raam en de glazen toegangsdeur raakten volledig vernield.

Als bij wonder bleef de bestuurder van de Volvo zo goed als ongedeerd. Hij belde zelf aan bij zijn appartement waar zijn vrouw ondanks de hevige klap nog niets gemerkt had. “Ik had niets gehoord”, getuigt de vrouw. “Tot mijn man plots met een bebloed gezicht voor de deur stond. Gelukkig was hij verder niet zwaar gewond, hij is ter controle mee geweest naar het ziekenhuis.”

“Ik had niets gehoord, tot mijn man plots met een bebloed gezicht voor de deur stond”

Ook de bestuurder van de andere wagen liep geen ernstige verwondingen op. Beide wagens raakten wel zwaar beschadigd en moesten getakeld worden. De brandweer kwam ter plaatse om de brokstukken op te ruimen en om de eerste herstellingswerken te doen aan de gevel van het boekhoudkantoor.

Daar was op het moment van het ongeval gelukkig niemand aanwezig. “Ik was net een rustige avondwandeling aan het maken toen ik telefoon kreeg”, zegt zaakvoerder Steven Van Compernolle. “Ik ben meteen naar hier gekomen. Ondanks de schade ben ik in de eerste plaats opgelucht dat er niemand zwaargewond raakte. Het zal wat lastig zijn dat de klanten de komende tijd langs achter de zaak zullen moeten binnen gaan, maar dat lossen we wel op.”

Vaak te snel gereden

De brandweer verwijderde alvast de gebarsten raampanelen en dichtte het gebouw af met houten platen. Om de stabiliteit te waarborgen, werden ook enkele stutten geplaatst. Tijdens deze werken was de Meensesteenweg geruime tijd volledig afgesloten. Andere buurtbewoners klaagden dat er vaak te snel gereden wordt in de straat.