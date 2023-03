Auto in de gracht in Heestertse Vierkeerstraat

Zaterdagavond laat belandde een auto in de gracht in de Vierkeerstraat in Heestert, deelgemeente van Zwevegem.

Het ongeval gebeurde rond 23u30. Een automobilist kwam met zijn lichte Toyota Yaris uit de richting van Heestert en reed richting Sint-Lodewijk Deerlijk.

Op een lang kaarsrecht deel van de Vierkeerstraat kwam de wagen echter in de gracht terecht en kwam tot stilstand tegen een duiker. Omdat de chauffeur gewond was en moeilijk zelf uit zijn wagen kon, werd de brandweer erbij geroepen.

De hulpverleners van brandweerpost Zwevegem snelden ter plaatsen maar dienden de wagen niet open te knippen. Na het voertuig gestabiliseerd te hebben, kon men het slachtoffer uit de wagen halen. Een MUG-team diende hem de eerste zorgen toe.

Gewond, maar niet in levensgevaar, werd de onfortuinlijke man naar het ziekenhuis overgebracht. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. De Vierkeerstraat werd een tijdje in beide richtingen voor het verkeer afgesloten. (GJZ)