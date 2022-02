Auto geraakt van de weg en belandt in gracht

Donderdagavond gebeurde op de Koolkerksesteenweg op de grens van Brugge en Damme een ongeval.

Een wagen ging er door een nog onbekende reden van de weg en belandde in de gracht. In eerste instantie werd gemeld dat de bestuurder in zijn voertuig geklemd zat maar dat bleek niet te kloppen.

Onduidelijke omstandigheden

De juiste omstandigheden waarin het ongeval gebeurde zijn momenteel nog onduidelijk en worden onderzocht. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken.