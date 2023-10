Auto gaat uit de bocht op verkeerswisselaar in Brugge

Op de verkeerswisselaar van de E40 en de E403 in Brugge gebeurde donderdagmiddag rond 14.30 uur een ongeval.

De bestuurder van een kleine personenauto die op de E40 de afrit Brugge had genomen, verloor er de controle over zijn auto en kwam tegen de vangrail terecht. De klap was niet min. De bestuurder werd naar het ziekenhuis overgebracht.

Door het ongeval lag de weg bezaaid met brokstukken. De brandweer kwam ter plaatse met een signalisatiewagen en hielp mee de weg te reinigen. De wegpolitie deed de nodige vaststellingen. Door het ongeval ontstond er vertraagd verkeer zowel op de E403 als op de afrit van de E40.