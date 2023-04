Auto gaat over kop: moeder en dochter gewond

In de Noordstraat in Aartrijke ging woensdagavond om 19 uur een auto over de kop, nadat die een boordsteen raakte. De bestuurster en haar dochter raakten gewond.

De 35-jarige bestuurster reed in de Noordstraat vanuit Aartrijke richting Jabbeke. Net voor huisnummer 99 raakt de auto de boordsteen van de middengeleider, waardoor de bestuurster de controle over het stuur verliest. De wagen ging over de kop, maar belandde opnieuw op zijn wielen. De vrouw en haar dochter die ook in de auto zat raakten gewond en werden overgebracht naar het AZ Delta in Torhout.

De brandweer kwma ter plaatse, maar hoefde niemand uit de auto te bevrijden. Door het ongeval was de straat deels versperd en was er beurtelings verkeer. De politie deed de nodige vaststellingen.