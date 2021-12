Auto gaat over de kop en belandt in gracht

Een auto kwam donderdag even na 10 uur in de gracht terecht langs de Rijselseweg bij Ieper. Volgens vaststellingen van politiezone Arro Ieper ging de Citroën C3 over de kop, nadat de bestuurster van de rijbaan was geraakt.

Brandweer Westhoek werd opgeroepen voor een gekneld persoon in het voertuig. “Bij aankomst was de vrouw al uit de wagen”, zegt brandweerluitenant Geert Lemenu. “Ze klaagde onder meer over pijn aan de schouder en werd uit voorzorg ingepakt in een vacuümmatras.”

De twintigjarige vrouw uit Mesen werd overgebracht naar het Jan Yperman Ziekenhuis. De brandweer trof aan de overkant van de weg ook brokstukken aan in de gracht, naast een paar geknakte boompjes, maar die hadden niets te maken met dit ongeval. (TP)