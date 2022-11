Auto eindigt tegen gevel van huis na botsing

Bij een verkeersongeval in Zarren is een wagen na een botsing met een ander voertuig tegen de gevel van een huis terechtgekomen. Die liep gelukkig amper schade op.

Het verkeersongeval gebeurde zondagmiddag omstreeks 14.30 uur op het kruispunt van de Ruyterhoekstraat met de Kruisstraat in Zarren. Een Audi en een Opel Astra kwamen daar met elkaar in botsing. Door de klap werd een van de wagens weg geslingerd en kwam tot stilstand tegen de gevel van het huis op de hoek. Zowel het huis als de wagen liepen daarbij gelukkig geen extra schade op.

Door het ongeval waren beide wagens wel zwaar beschadigd, onder meer omdat alle airbags door de klap opengingen. De bestuurder in de Audi kon de wagen op eigen kracht verlaten, maar de vrouw in de Opel Astra klaagde over hevige rugpijn. Daarom namen de toegesnelde ambulanciers geen risico’s en lieten ze zowel de MUG-arts als de brandweer ter plaatse komen, om eventueel een bevrijding uit te voeren.

De MUG-arts concludeerde dat er geen extra gevaar was waardoor de brandweer de vrouw zonder de wagen open te knippen uit haar voertuig konden halen. Ze werd daarna voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. De politie deed er de nodige vaststellingen. (JH)