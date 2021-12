Auto eindigt op dak in ‘s Heerwillems maar bestuurder blijft ongedeerd

Op de s’ Heerwillems tussen Pervijze en Veurne kwam het in de nacht van dinsdag op woensdag tot een verkeersongeval.

Het ongeluk gebeurde enkele minuten voor middernacht toen een 24-jarige bestuurder uit Koksijde in de richting van Veurne reed. Op de bochtige weg misrekende hij zich ter hoogte van Avekapelle in een bocht en ging van de baan af.

Lange rit

Mogelijk viel de man in slaap want hij zou er al een lange autorit hebben opzitten vanuit de Ardennen. Na de slipper ging de wagen over de kop en eindigde op het dak naast de gracht. Ondanks het zware ongeval kon de man zelf nog uit zijn wagen klauteren en de hulpdiensten bellen.

“De man verklaarde aan onze diensten dat hij ongedeerd was”, zegt commissaris Jorik Debruyne van politiezone Spoorkin. “Er werd een takelwagen gebeld en de auto kon 25 minuten later al getakeld worden. Daardoor was tijdelijk een rijstrook van de ‘s Heerwillems afgesloten voor het verkeer maar om 1 uur was de weg weer volledig vrij.”

Nadat de man de nodige verklaringen aflegde trok hij voor de zekerheid toch nog naar de spoedafdeling van het ziekenhuis van Veurne voor een check-up.

(JH)