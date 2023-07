Auto die in kanaal Ingelmunster bolde weer opgevist: “Ik had nochtans mijn handrem opgezet”

Een 35-jarige medewerker van het recyclagepark in Ingelmunster parkeerde zaterdagochtend zijn wagen langs het kanaal, maar zag hoe die kort nadien het water in bolde. “Ik had nochtans mijn handrem opgezet”, aldus de eigenaar. De brandweer, duikers en de takeldienst waren lang in de weer om de auto terug op te vissen.

“Rond 8.20 uur vanmorgen kwam ik aan bij het recyclagepark”, vertelt de onfortuinlijke eigenaar van de wagen. “Ik wou net aan mijn shift beginnen, maar ik had de poort van het park nog maar opengedaan, of ik hoorde achter mij al iemand roepen. Een wandelaar had gezien hoe mijn auto van in de graskant, over de Trakelweg en tot in het water was gebold. Ik zag enkel nog even de koffer van mijn wagen boven het water dobberen voor die ook onderging. Gelukkig zaten er niet echt belangrijke spullen in.”

Duikersteam

De man verwittigde de hulpdiensten, maar al snel bleek dat het geen eenvoudige klus zou zijn om de gezonken Ford Puma terug op het droge te krijgen. Het was onduidelijk hoever de auto afgedreven was. Een team van twee duikers moest ter plaatse komen om het voertuig eerst te lokaliseren en vervolgens vast te haken aan een grote kraan. Die kon de auto pas rond 12.45 uur uit het water trekken. Al die tijd was het vrachtverkeer op het kanaal onderbroken, van de Brigandsbrug in centrum in Ingelmunster tot de Wantebrug. Een diepliggend rivierschip had de auto immers kunnen raken.

De eigenaar kon worden opgehaald door zijn broer en zag nog de humor van de zaak in. “Mijn auto is er eens mee gewassen”, grapte hij. “Al is het wel jammer natuurlijk, hij was nog maar drie jaar oud en ik denk niet dat hij nog te repareren valt.”