Auto crasht in stadscentrum van Oostende na achtervolging door politie, inzittenden waren onder invloed en in bezit van gestolen spullen

De politie van Oostende achtervolgde vrijdagmiddag een auto met Franse nummerplaat na een verkeersongeval waarbij een van de partijen vluchtmisdrijf pleegde. De auto crashte ter hoogte van het Vissersplein.

Vrijdagmiddag gebeurde ter hoogte van het Van Glabbekeplein, het rondpunt tussen de Konterdambruggen – ook wel bekend als de blauwe bruggen – en het Kennedyrondpunt, een verkeersongeval, waarbij twee voertuigen betrokken raakten. Een auto met Franse nummerplaat en twee inzittenden botste tegen een andere personenauto met een 53-jarige vrouw aan het stuur. Het duo bleef niet ter plaatse en vluchtte weg in de richting van het stadscentrum.

Achtervolging

De politie snelde ter plaatse en ging op zoek naar het vluchtende voertuig. Toen een patrouille de wagen in het stadscentrum van Oostende in het vizier kreeg, zette het de achtervolging in. Na een korte achtervolging draaide de auto het Vissersplein op. Ter hoogte van het plein crashte de auto op de rotsblokken van een kunstmatige golfbreker.

Als bij wonder vielen daarbij geen gewonden. Op het Vissersplein vindt momenteel immers ‘Christmas Village’ plaats en daar zijn heel wat mensen aanwezig. De auto crashte vlak naast het evenement. Na een korte achtervolging door de politie konden de twee inzittenden ingerekend worden. Het gaat om twee prille dertigers. Waarom ze precies op de vlucht sloegen na het verkeersongeval op het Van Glabbekeplein, moet verder onderzoek uitwijzen.

Het betrokken voertuig werd omstreeks 16.15 uur getakeld.

Het parket kwam zaterdag met de nodige uitleg. “De twee inzittenden bleken onder invloed te zijn van alcohol en drugs. Bovendien werden in het voertuig goederen aangetroffen die eerder gestolen werden bij Hubo en Brico in Bredene. Een 36-jarige man en een 31-jarige man, allebei uit La Louvière, werden ondertussen door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van die diefstallen. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of ze eventueel ook nog voor andere gelijkaardige feiten in aanmerking komen”, klinkt het.