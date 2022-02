Auto brandt uit na klap tegen elektriciteitspaal in Kortemark, bestuurder ongedeerd

In de Doornstraat tussen Kortemark en deelgemeente Edewalle is een nieuwe Renault zondagavond volledig uitgebrand bij een verkeersongeval. De bestuurster kon zelf uitstappen, wou thuis hulp halen, maar zag plots haar wagen in lichterlaaie staan toen ze even achterom keek.

Het verkeersongeval gebeurde rond 20.50 uur op de landelijke Doornstraat net voor het kruispunt met de Polletstraat. De bestuurster van een nieuwe Renault Scenic was op weg naar huis. De vrouw woont even verderop in de straat. Plots ging het verkeerd toen ze wellicht een stuurfout maakte. Ze ging van de weg af en belandde rechts in de gracht tegen een elektriciteitspaal. De paal knakte niet af, maar kwam volledig scheef te staan.

Ondanks dat de klap vrij stevig was, kon de vrouw ongedeerd haar wagen verlaten. Ze kwam tot de vaststelling dat ze haar gsm niet bij had en besloot dan maar te voet naar huis te gaan om daar de hulpdiensten te verwittigen. Haar huis ligt enkele honderden meters verder. Terwijl ze aan het stappen was, hoorde ze plots lawaai en keek achterom. Tot haar ontsteltenis moest ze vaststellen dat haar nieuwe Renault in lichterlaaie stond.

Brandweer

De vrouw zette het een op een lopen naar de dichtsbijzijnde buren om daar de brandweer te bellen. Die was snel ter plaatse, maar bij hun aankomst stond de wagen al in lichterlaaie. Het voertuig brandde volledig uit. Tijdens de interventie was de Doornstraat volledig versperd. Een takelwagen kwam het wrak weghalen. Ook Fluvius kwam ter plaatse om de kapotte elektriciteitspaal te bekijken. Omdat de stroomdraden niet knapten, waren er geen elektriciteitsproblemen in de buurt. (JH)