Auto botst tegen elektriciteitspaal op kerstdag in Kortemark

Een auto botste op kerstdag in de late voormiddag tegen een elektriciteitspaal langs de Hogestraat in Kortemark. De paal hing over de weg, maar viel niet helemaal om.

Brandweer Westhoek en netbeheerder Fluvius kwamen ter plaatse. In afwachting van de herstellingswerken werd de paal voorlopig ondersteund met een ladder.

Volgens vaststellingen van politiezone Polder was de bestuurster niet gewond.

De weg was een tijdje onderbroken voor het verkeer.

(TP)