Auto botst op seinkeet in Stasegem, volledige weekend geen treinen tussen Kortrijk en Oudenaarde

Er zullen het hele weekend geen treinen rijden tussen Kortrijk en Oudenaarde. Dit omdat er zaterdagnacht een auto op een seinkeet botste in de Steenbrugstraat in Harelbeke. Die raakte daarbij zwaar beschadigd. De chauffeur legde een positieve ademtest af.

Rond 4 uur ’s morgens ging zaterdag een bestuurder uit de bocht tussen de Oudenaardsestraat en de Steenbrugstraat in Stasegem. De man belandde met zijn Mini op de sporen en beschadigde daarbij een seinkeet. Technici van Infrabel zijn intussen druk bezig met de herstelwerken, maar lieten weten dat die wellicht het hele weekend in beslag zullen nemen. In de seinkeet zitten bepaalde technische installaties die noodzakelijk zijn voor de bediening van het treinverkeer.

Ondanks de zware stoffelijke schade, raakte de chauffeur niet gewond bij het ongeval. Hij bleek wel gedronken te hebben. De overweg in de Steenbrugstraat blijft tijdens de herstelwerken wel open, het wegverkeer ondervindt dus geen hinder van het ongeval.