Auto botst op landbouwvoertuig

Zaterdagmorgen even voor 6 uur gebeurde op de Generaal Lemanlaan in Assebroek, Brugge een niet alledaags ongeval.

De chauffeur van een personenwagen die in de richting van Oedelem reed week af van zijn rijvak en kwam daardoor zijdelings in botsing met een uit de kluiten gewassen landbouwmachine.

De impact was niet mis. Even was er sprake dat de bestuurder gekneld zat in zijn voertuig maar dat bleek niet te kloppen. De man kon op eigen kracht, zij het met wat hulp, zijn zwaar verhakkelde auto verlaten.

Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht. De landbouwmachine liep zijdelings wat schade op maar kon zijn weg op eigen kracht verder zetten. De chauffeur was aangedaan maar raakte verder niet gewond.

Door het ongeval was de Generaal Lemanlaan in beide richtingen afgesloten voor het autoverkeer. De brandweer kwam puin ruimen en de lokale politie deed de nodige vaststellingen.