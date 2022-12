Auto belandt tegen woning in Langemark: geen gewonden, maar woning moet gestut worden

In Langemark-Poelkapelle is vrijdagmorgen een wagen tegen een woning beland. De bestuurster liet zich verrassen door het gladde wegdek.

Het ongeval gebeurde om 6 uur. In de Diksmuidestraat verloor een bestuurster van een personenwagen de controle over haar stuur en ging aan het slippen door het gladde wegdek. De wagen reed eerst tegen een brievenbus om daarna tegen de gevel van het huis langs de weg terecht te komen. De politie en brandweer kwamen ter plaatse. De bestuurster van de wagen en de bewoners raakten niet gewond.

Er is heel wat schade aan het huis, vooral aan de living. De woning is onbewoonbaar en moet gestut worden. Er wordt voor een nieuwe verblijfplaats gekeken voor de bewoners. Zij waren te aangeslagen om te reageren.

De hond van de bewoners, een shih tzu, is spoorloos nadat die was geschrokken van het ongeval. Het dier liep weg via de opening van de gevel. Er was geen hinder voor het verkeer. Het voertuig werd getakeld. (DM)