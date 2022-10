Auto belandt tegen gevel in Beernem

Dinsdagmiddag rond half drie gebeurde in de Sint-Andreaslaan in Beernem een ongeval. Een Dacia en een Maserati kwamen met elkaar in botsing. Daarbij ging de Dacia van de weg af en belandde in de voortuin van een woning. De wagen kwam tot stilstand tegen de voorgevel van de woning.



Niemand raakte gewond en de schade aan het woonhuis is minimaal. De brandweer kwam ter plaatse om een stabiliteitscontrole uit te voeren, maar alles bleek goed. De politie onderzoekt de omstandigheden waarin het ongeval gebeurde.