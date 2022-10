Auto belandt tegen boom

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse om de vrouw uit haar auto te bevrijden.

Zondagmorgen rond 7 uur gebeurde in de Heidelbergstraat in Loppem een zwaar ongeval. Een bestuurder verloor door een nog onbekende reden de controle over haar voertuig en belandde tegen een boom.

De impact was niet min. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse om de vrouw uit haar auto te bevrijden. Ze bleef de hele tijd bij bewustzijn maar klaagde over nek en rugpijn. Ze is naar het ziekenhuis overgebracht. Door het ongeval was de Heidelbergstraat in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken.