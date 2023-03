Auto belandt tegen boom aan kasteel van Wijnendale

In de Oostendestraat in Torhout gebeurde zaterdagochtend vroeg een verkeersongeval ter hoogte van het kasteel van Wijnendale. Een auto kwam er op de verhoogde middenberm tegen een boom terecht. De rijbaan was er een uurtje afgesloten.

Het verkeersongeval in de Oostendestraat gebeurde zaterdagochtend even voor 6 uur. De bestuurder van een witte personenwagen reed richting Ichtegem toen het in de bocht ter hoogte van het kasteel van Wijnendale verkeerd ging. De wagen week bij het nemen van de bocht te veel uit en kwam op de verhoogde middenberm terecht. Daar ramde de auto uiteindelijk enkele struiken en een kleine boom. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk. De temperaturen waren op dat moment weliswaar negatief maar wellicht speelde gladheid geen rol bij het ongeval. Er kwam een ziekenwagen ter plaatse om het slachtoffer de nodige verzorging te bieden maar niemand raakte zwaargewond bij het ongeval.

Ook de brandweer van Torhout kwam ter plaatse. Enerzijds om de nodige signalisatie te plaatsen en anderzijds omdat door de klap de boom afkraakte. Die werd ter plaatse in stukken gezaagd en aan de kant gelegd. Ook enkele struiken en een paaltje werden door de botsing geraakt en moesten eveneens opgeruimd worden. De politie deed de nodige vaststellingen en plaatste een lint aan de getroffen plaats. De Oostendestraat richting Ichtegem was een klein uurtje afgesloten maar het verkeer kon beurtelings passeren via de andere rijrichting. (JH)