Auto belandt tegen betonnen vangrail op afrit E403, bestuurder overgebracht naar het ziekenhuis

Vrijdagavond even na 20 uur gebeurde op de afrit van de E403 in Sint-Michiels bij Brugge een ongeval.

Door een nog onduidelijke reden verloor de bestuurder van een kleine Renault in de bocht van de afrit de controle over zijn voertuig en kwam zo tegen de betonnen vangrail terecht. De man zat gekneld in zijn wagen en werd door de opgeroepen hulpdiensten bevrijd en naar het ziekenhuis overgebracht.

Door het ongeval was de afrit naar Sint-Michiels afgesloten. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken.

De wagen belandde tegen de betonnen vangrail. © JVM