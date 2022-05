Auto belandt op zijkant nadat vrouw (38) controle verliest en geparkeerde wagen raakt, bestuurder blaast ‘alarm’

Vrijdagavond omstreeks 20.30 uur gebeurde een verkeersongeval in de Nieuwpoortsesteenweg in Oostende ter hoogte van het tramdepot van De Lijn en de Duivenhokstraat. Een wagen belandde er op de zijkant nadat de bestuurder een geparkeerde wagen had aangereden.

Een lichte bestelwagen dat uit de richting van Mariakerke koers zette richting Petit Paris reed een geparkeerde wagen aan op de Nieuwpoortsesteenweg. De wagen werd bestuurd door een 38-jarige vrouw uit Nieuwpoort. Om onbekende reden verloor ze de controle over het stuur en raakte ze een geparkeerde wagen, waardoor ze op haar zijkant terecht kwam. “Door de impact raakte de aangereden wagen een andere geparkeerde wagen”, duidt Timmy Van Assche, perswoordvoerder van de Oostendse politie. “De bestuurder van de gekantelde wagen kon op eigen krachten het voertuig verlaten.”

De vrouw raakte niet gewond, maar werd toch voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderwierp de bestuurder aan een ademtest met als resultaat ‘alarm’. Daardoor was de politie genoodzaakt om haar rijbewijs voor de duur van drie uur in te houden. De politie was snel ter plaatse en sloot de rijbaan een uurtje af voor alle verkeer. Het beschadigde voertuig werd getakeld.

(Jeffrey Roos)