Auto belandt op middenberm na aanrijding met vrachtwagen in Brugge, bestuurder raakt gewond

Op de Expresweg in Sint-Andries gebeurde donderdagochtend een verkeersongeval. Een personenwagen kwam daar in aanrijding met een vrachtwagen en belandde op zijn zijkant in de middenberm. De bestuurder van de wagen werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar.

Het ongeval gebeurde donderdagochtend rond 6.20 uur op de Expresweg ter hoogte van Sint-Andries. Een personenwagen botste daar tegen een vrachtwagen en kwam zo op de zijkant op de middenberm terecht. De brandweer, politie, ambulance en MUG snelden meteen ter plaatse. De bestuurder zat niet gekneld in de wagen, maar werd wel gewond afgevoerd naar het ziekenhuis.

Door het ongeval was er een tijdlang verkeershinder op de Expresweg richting binnenland. Een takeldienst kwam ter plaatse om de wagen op te halen en de brandweer maakte de rijbaan opnieuw schoon.

(CCA)