Auto belandt op dak in gracht: oudere dame naar ziekenhuis voor check-up

In Heuvelland belandde een auto maandagavond in de gracht. De bestuurster bleek een oudere dame, die overgebracht is naar het ziekenhuis voor een controle.

Brandweer Westhoek werd maandag even na 17 uur opgeroepen om een bevrijding uit te voeren in de Kemmelstraat tussen de Heuvellandse dorpen Kemmel en Nieuwkerke. Bij een lichte bocht ging een Renault Captur met Franse nummerplaat van de rijbaan, raakte een boom en paaltje, en belandde op het dak in een gracht die loopt tussen de rijweg en het fietspad.

Naar ziekenhuis

De bestuurster zou een oudere dame zijn die niet gekneld zat en op eigen kracht uit het voertuig kon klauteren. De gracht was relatief droog en de verwondingen zouden meevallen, maar ze werd overgebracht naar het ziekenhuis voor een controle. Volgens vaststellingen van politiezone Arro Ieper was geen ander voertuig betrokken bij het ongeval. De wagen werd getakeld, de brandweer zette ter hoogte van het ongeval een van de rijvakken af en voorzag signalisatie voor het verkeer. (TP)