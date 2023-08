Auto belandt op dak aan oprit van E403

Zaterdagavond even over half acht gebeurde op de rotonde van de Koning Albert-I laan ter hoogte van de Kinepolis in Brugge een ongeval.

De bestuurder van een personenwagen die de oprit van de E403 wilde nemen verloor de controle over zijn voertuig en ging over de kop. Zijn auto kwam op de rijweg op zijn dak tot stilstand. Omdat de wagen wat rookte werd er gevreesd dat de auto zou vuur vaten en werd de brandweer er bijgehaald.

Die diende echter niet tussen te komen. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren is momenteel nog onduidelijk. Op het ogenblik van het ongeval regende het stevig en speelde dat mogelijk een rol bij het ongeval.