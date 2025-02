Auto belandt omgekeerd in gracht: passagier (16) zwaargewond maar stabiel

In Wervik belandde maandagavond een wagen op z’n dak in een gracht. Twee inzittenden werden overgebracht naar het ziekenhuis. De 16-jarige passagier bleek er het ergst aan toe, maar is stabiel.

Brandweer Westhoek werd maandag even voor 20.30 uur opgeroepen om een bevrijding uit te voeren bij een voertuig in de Hoogweg in Wervik. Langs dit recht stuk straat was een auto op z’n dak in een gracht beland tussen de bedrijfsvestiging van Flandrien Kaas en het kruispunt met de Calvariestraat. In het gecrashte voertuig zaten een bestuurder en een passagier gekneld.

“Doordat de wagen in de gracht op het dak lag, compliceerde dat de bevrijding een beetje, maar we zijn erin geslaagd om de slachtoffers met de gekende methodes uit het voertuig te halen”, verklaarde kapitein Johan Bonnier, postoverste van brandweerpost Wervik. “De slachtoffers waren stabiel, maar de arts kon nog niet aangeven in welke toestand ze verkeerden. Dat wordt verder geëvalueerd in het ziekenhuis.”

Passagier stabiel

Onder begeleiding van een MUG-team werden de slachtoffers overgebracht naar ziekenhuis AZ Delta in Rumbeke. Volgens vaststellingen van politiezone Arro Ieper gaat het om een 22-jarige bestuurder uit Menen en een 16-jarige passagier uit Wervik. “De bestuurder was lichtgewond, de passagier vermoedelijk zwaargewond: zijn toestand was redelijk lang onduidelijk, maar hij is dus wel stabiel”, aldus Glenn Verdru, woordvoerder van politiezone Arro Ieper.

“Geluk bij ongeluk”

Links van de gecrashte BMW stond amper water in de gracht, rechts was dat wel het geval. “De wagen belandde net in een stukje hoger gelegen gracht waar geen water stond, ondanks de regen”, stelde Bonnier vast. “Een geluk bij het ongeluk.”

Het voertuig werd getakeld, waarna de brandweer het wegdek reinigde. Tijdens de interventie van de hulp- en takeldiensten bleef de Hoogweg afgesloten voor het verkeer en was een omleiding voorzien. (TP)