Auto belandt in vitrines van Brugse verfwinkel: drie vitrines gesneuveld, schade in de winkel bleef wel beperkt

Zondagavond rond 21.30 uur gebeurde op de parking van een gekende verfwinkel langs de Pathoekeweg in Brugge een bizar ongeval. Een kleine personenwagen reed er enkele vitrines aan diggelen.

Hoe het ongeval precies gebeurde is nog onduidelijk, maar van de schade aan de auto kan men afleiden dat de wagen achterwaarts in de vitrine terechtkwam.

In totaal sneuvelden drie vitrines. De schade in de winkel zelf leek mee te vallen. Dat zal bij dageraad blijken. De brandweer kwam ter plaatse om de kapotte vitrines dicht te timmeren. Het is nog onduidelijk of de verfwinkel morgen zal openen.