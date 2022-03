Auto belandt in Verbindingsdok in Zeebrugge

Maandagmorgen even voor 5 uur gebeurde in de Kiwiweg in de haven van Zeebrugge een bizar ongeval. Ter hoogte van de Pierre Vandammesluis kwam door een nog onduidelijk reden een wagen in het Verbindingsdok terecht.

De bestuurder – een wat oudere man – kon met behulp van een dokwerker, die het voorval zag gebeuren, uit zijn auto gered worden. Langs de Kiwiweg staan betonblokken opgesteld juist om dergelijke ongelukken te vermijden, maar net daar waar de opening tussen twee blokken een tiental meter bedraagt, reed de man het water in.

De bejaarde man had geluk dat zijn wagen op de rand van het dok bleef steken en niet naar de bodem zakte. Hij werd ter verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. De hulpdiensten kwamen onder meer met duikers en een boot ter plaatse, maar moesten verder niet ingrijpen. De wagen, een oldtimer, diende getakeld en is rijp voor de schroothoop.