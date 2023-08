Auto belandt in vaart, bestuurder kan zichzelf bevrijden

Zondagmorgen even over 3 uur werd melding gemaakt van een voertuig te water langs de Zeveneke. Dat is een weg die naar enkele afgelegen woningen leidt langs de Lisseweegse vaart in Sint-Pieters.

Omdat het niet duidelijk was of er nog iemand in de wagen zat werd de brandweer opgeroepen. Die kon vaststellen dat de wagen leeg was. De bestuurder had op eigen kracht het voertuig kunnen verlaten.

Hoe de wagen precies op die afgelegen plek in het water belandde was niet meteen duidelijk. Op het ogenblik van de feiten regende het fel en maakte de bestuurder mogelijks een inschattingsfout waardoor hij in de vaart belandde. De wagen werd getakeld.