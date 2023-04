Auto belandt in gracht in Waardamme nadat bestuurder controle over stuur verloor

In de Veldhoekstraat in Waardamme, bij Oostkamp, gebeurde zondagavond even over 21 uur een ongeval. Door een nog onduidelijke reden verloor de bestuurder van een personenwagen, die in de richting van de Sijslostraat reed, de controle over zijn voertuig en belandde in de gracht. De wagen kwam tot stilstand tegen een bakstenen duiker.

Aanvankelijk werd melding gemaakt dat de bestuurder gekneld zat, maar met behulp van omstaanders kon hij zijn voertuig verlaten. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht.

Door het ongeval was de Veldhoekstraat in beide richtingen afgesloten voor het autoverkeer. Er waren bij het ongeval geen andere voertuigen betrokken.