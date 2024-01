Auto belandt in gracht in de Sluisstraat: chauffeur naar ziekenhuis

Even voor 12 uur woensdagmiddag gebeurde een ongeval in de Sluisstraat in Westkapelle, Knokke-Heist. Door een onduidelijke reden ging een personenwagen van de baan op de kaarsrechte weg. De auto belandde in de gracht.

In eerste instantie werd gemeld dat de bestuurder gekneld zat in zijn voertuig, maar dat bleek bij aankomst van de brandweer niet het geval. De onfortuinlijke chauffeur werd naar het ziekenhuis overgebracht. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. De auto moest getakeld worden.