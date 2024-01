Auto belandt in gracht in Damme, maar bestuurder kan zichzelf bevrijden

De bestuurder van een Volvo is donderdagavond laat aan het ergste ontsnapt bij een ongeval in Damme. De man ging met zijn wagen uit de bocht, vloog over de vangrail en belandde uiteindelijk in het water. Bij aankomst van de hulpdiensten was hij zelf al op het droge geraakt.

Het ongeval gebeurde omstreeks 22.20 uur. Bij de hulpdiensten kwam toen een noodmelding binnen die werd verstuurd door een e-call van het betrokken voertuig zelf. De hulpdiensten rukten uit en ook duikers van de brandweer maakten zich klaar. Alleen bleek het geen evidente opgave om de wagen onmiddellijk terug te vinden.

Uit wagen gekropen

De initiële melding kwam vanuit de buurt van de Damse Vaart bij restaurant Siphon, maar daar konden de hulpdiensten geen wagen vinden. Na een zoektocht kon de wagen even verderop gelokaliseerd worden op het kruispunt van de Oude Sluissedijk met de Vredestraat. Op dat moment was de bestuurder al uit de wagen gekropen. De Nederlandse man bleek in de bocht de controle te zijn verloren over het stuur en belandde uiteindelijk in het water van het vaartje dat langs die baan loopt. Gelukkig voor hem eindigde de wagen maar deels in het water en kon hij zichzelf bevrijden. De man kreeg bij aankomst van de ambulance een medische check-up maar stelde het goed.