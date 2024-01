Vrijdagavond even over 20 uur gebeurde op het kruispunt van de Blauwe Torenstraat met de Weimanstraat in Zuienkerke een ongeval. In nog onduidelijke omstandigheden belandde een auto er in de sloot.

Voor wie de situatie ter plaatse niet kent, kan het kruispunt verraderlijk zijn. In eerste instantie werd gedacht dat de bestuurder gekneld zat in zijn voertuig maar dat bleek onjuist. Hij kon op eigen kracht zijn auto verlaten. Op een nat pak na bleef hij ongedeerd. Zijn auto werd getakeld.