Auto belandt in de gracht

Woensdagavond rond half zes gebeurde in de Spreeuwenstraat in Sint-Pieters, Brugge een ongeval.

De bestuurster van een personenwagen raakte er door een onduidelijke reden van de weg en belandde met haar voertuig zijdelings in de gracht. In eerste instantie werd melding gemaakt dat de dame gekneld zat maar dat bleek niet te kloppen, ze kon op eigen kracht haar auto verlaten.

Haar wagen diende getakeld te worden. In de Spreeuwenstraat is geen straatverlichting, wellicht speelde dat en een zachte berm mee in de oorzaak van het ongeval.