Auto belandt in de gracht op E40 in Jabbeke

Vrijdagmiddag even voor 16 uur gebeurde op de E40 in de richting van van Frankrijk een ongeval. Net voorbij de splitsing van de A10 en de E40 verloor de bestuurder van een personenwagen de controle over zijn voertuig. Hij ging van de weg af en belandde in een diepe gracht.

In eerste instantie werd melding gemaakt dat de inzittenden gekneld zaten maar beiden konden zelf uit de verhakkelde auto kruipen. Ze kwamen beiden met de schrik vrij. Ook de mugheli kwam ter plaatse. Bij het opstijgen ging er iets fout en diende de heli aan de grond te blijven. Wat er precies fout ging en hoelang de heli op de grond diende te blijven is nog onduidelijk. De verkeershinder viel mee.