Auto belandt in de gracht naast E40 richting Frankrijk

Zaterdagmiddag werden de hulpdiensten uitgestuurd voor een ongeval op de E40 tussen Veurne en Adinkerke in de richting van Frankrijk.

Een bestuurder, die van Nederland kwam, verloor de controle over zijn Renault Scenic. Hij reed eerst een eind in de zachte berm om vervolgens over de kop in de gracht terecht te komen.

Wellicht is de bestuurder even ingedut. Hij kon zelf zijn voertuig verlaten en werd niet gewond.