Auto belandt in de gracht na ongeval in Gijverinkhove

Vrijdagochtend verloor een Franse autobestuurster controle over haar Renault Twingo in een bocht langs de Gijverinkhovestraat in Gijverinkhove bij Alveringem. De auto belandde in de gracht.

De wagen, die in de richting van Gyverinkhove reed, kwam in de berm en tegen een duiker in de gracht terecht, waarna de wagen kantelde. De brandweer van Lo-Reninge werd ter plaatse gestuurd omdat de vrouw gekneld zat.

Naar ziekenhuis

Ook de MUG-dienst en een ziekenwagen werden ter plaatse gestuurd. De vrouw werd lichtgewond naar het AZ West in Veurne overgebracht.

Het ongeval gebeurde in een lichte bocht die er mogelijk glad bij lag door de koude temperaturen. Door het ongeval was er een tijdlang één baanvak afgesloten. (JTV)