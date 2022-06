Auto belandt in de gracht langs de E40 in Oostkamp

Woensdagavond omstreeks 21 uur ging op de E40 in de richting van het binnenland een auto van de weg en belandde op zijn dak in de gracht.

De wagen week, tussen Oostkamp en Beernem, plots van zijn rijvak af en belandde in de gracht. Getuigen die gestopt waren, konden de bestuurster uit haar verhakkeld voertuig halen. De hulpdiensten brachten de vrouw, die de hele tijd bij bewustzijn was, over naar het ziekenhuis. De verkeershinder op de E40 bleef beperkt.