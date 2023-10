Auto belandt in de gracht in Ruddervoorde: bejaarde dame door hulpdiensten uit wagen geholpen

Donderdagmorgen even voor 10 uur belandde een dame op leeftijd met haar auto in de gracht.

De dame reed in de Canadastraat in Ruddervoorde toen ze bij een verkeerd manoeuvre zijdelings in de gracht terechtkwam. De bejaarde dame kon niet op eigen kracht haar voertuig verlaten, maar werd door de hulpdiensten uit haar netelige positie bevrijd. Ze kwam met de schrik vrij. Haar Jaguar diende getakeld te worden.