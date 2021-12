Auto belandt in de gracht in Ruddervoorde

Donderdagavond even na 18 uur gebeurde in de Groenstraat in Ruddervoorde Oostkamp een ongeval. Een bestuurder diende uit te wijken voor een tractor en kwam in de gracht terecht.

De bestuurder een man op leeftijd en post-operatief kon niet op eigen kracht zijn voertuig verlaten en diende door de brandweer te worden bevrijd. Dat gebeurde met de nodige voorzichtigheid en vakkennis. De man werd in een ambulance van de nodige zorgen voorzien maar raakte niet gewond. Door de interventie was de Groenstraat in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer.