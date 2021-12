Auto belandt in de gracht in Oostnieuwkerke

De bestuurder van een Citroën Berlingo verloor maandagmiddag omstreeks 13.30 uur in de Sleihagestraat in Oostnieuwkerke de controle over het stuur van zijn voertuig. De wagen gleed over het fietspad en belandde uiteindelijk in de gracht naast de weg.

De passagier kon via een aanpalende akker uit de Citroën kruipen, de bestuurder zelf raakte niet uit het voertuig.

De brandweer snelde ter plaatse en kon de man uit Houthulst gemakkelijk via het raam bevrijden. De bestuurder werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De passagier kwam bij het ongeval met de schrik vrij. De Citroën moest getakeld worden.