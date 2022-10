Auto belandt in de gracht in Houthave, bestuurder en passagier naar ziekenhuis

Langs de Oostendsesteenweg in Houthave kwam maandag, even na 12 uur, in een lichte bocht een auto in de gracht terecht.

De hulpdiensten kwamen ter plaatse om de bestuurder en zijn passagier uit de auto te helpen. Beiden werden met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.

Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. Tijdens de takelwerkzaamheden was er beurtelings verkeer. Daar zorgde de lokale politie voor.