Zondagmiddag even voor 15 verloor de bestuurder van een personenwagen in de Oude Sluissedijk in Damme door een nog onduidelijke reden de controle over zijn voertuig en belandde in de gracht. De bestuurder werd door de hulpdiensten uit zijn voertuig geholpen en naar het ziekenhuis overgebracht. Er waren voor zover bekend geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken.

(Jan Van Maele)