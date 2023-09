Auto belandt in de gracht: Bejaard koppel naar ziekenhuis

Zaterdagmorgen even na 11 uur gebeurde op het kruispunt van de Pijpeweg en de Legeweg op de grens van Sint-Kruis en Lapscheure, Damme een ongeval.

Een wagen die in de Pijpeweg richting Sint-Kruis reed en een wagen die in de Legeweg uit de richting van Lapscheure kwam hadden er bijna een aanrijding. De bestuurder die richting Sint-Kruis reed maakte daarbij een uitwijkmanoeuvre en belandde in de gracht.

De bestuurder en zijn passagier, een ouder koppel, konden niet op eigen kracht hun voertuig verlaten en dienden door de brandweer bevrijd te worden. Ze werden ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. In het ander voertuig raakte niemand gewond. Door het voorval was er beurtelings verkeer.