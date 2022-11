Auto belandt in apotheek in Waardamme

Maandagavond even voor 20 uur gebeurde in de Kortrijksestraat in Waardamme een zwaar ongeval. Een auto die richting Oostkamp reed, week om een nog onduidelijke reden af van zijn rijvak en kwam tegen de gevel van een apotheek terecht.

De bestuurster zat gekneld in haar wagen en werd door de brandweer bevrijd. Ze is met verwondingen aan nek en rug naar het ziekenhuis overgebracht. De schade aan de apotheek is aanzienlijk. Het onderste gedeelte ter hoogte van het raam ligt volledig in puin. In de winkel liggen bakstenen en een paar rekken op de grond verspreid. De brandweer bekeek de stabiliteit van het gebouw maar die bleek ondanks de schade in orde.

Tijdens de interventie was er beurtelings verkeer in de straat. Voor zover bekend waren er geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. De omstandigheden worden door de politie onderzocht.