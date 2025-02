Auto beland in gevel van huis in Gits

Langs de Stationsstraat in Gits is zaterdag in de vroege uurtjes een wagen in een gevel beland. De automobilist reed dwars door een vangrail die er net stond om dit soort ongelukken te voorkomen. “Het is al de zesde keer in de laatste vijfentwintig jaar dat iemand tegen mijn gevel rijdt”, zucht de bewoner.

Het ongeval gebeurde in een flauwe bocht vlak voor de spoorwegovergang in de Stationsstraat. Een man verloor er om onduidelijke redenen de controle over het stuur en ging rechtdoor van de weg af. Een vangrail die de woning op het kruispunt met de Koolskampstraat moest beschermen, was duidelijk niet bestand tegen de enorme klap.

De Renault ging dwars door de vangrail, plette alle paaltjes en sloeg uiteindelijk een groot gat in de woonkamer van het huis op de hoek. De bewoners schrokken zich een hoedje. “Ik was al beneden maar zat gelukkig nog niet in de zetel die tegen de muur stond”, zegt de 57-jarige man. “Het was precies een ontploffing.”

“In de vijventwintig jaar dat ik hier woon, hebben ze al zes keer tegen de gevel gereden. Nu is het wel de eerste keer dat ze er echt door gereden zijn. Ik begrijp het niet, dit is een oud en heel stevig huis. Het is nog gebombardeerd in de oorlog.”

“Meestal botsen ze tegen de gevel en schieten ze door, soms tot op de spoorweg. Ik heb al meermaals auto’s van de sporen moeten helpen. In 1996 ontspoorde hier zelfs een trein.”

“Intussen twintig jaar geleden heeft de gemeente hier die vangrail geplaatst. Daar zijn sindsdien nog wel een paar keer tegen gebotst, maar nu is het de eerste keer dat iemand echt dwars door mijn muur gereden is.”

De automobilist die tegen de gevel reed werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij kon wel op eigen kracht zijn voertuig verlaten en leek niet ernstig gewond. De brandweer kwam ter plaatse om het gat in de gevel tijdelijk af te dichten en het gebouw te stutten. Ondanks het gat in de muur, kunnen de bewoners voorlopig wel in hun woning blijven.

“Ik hoop wel dat de chauffage snel hersteld kan worden want door de klap is de radiator van de muur gevlogen”, aldus nog de bewoner. “Anders wordt het hier intussen wel koud.”