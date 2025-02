Auto aangereden op overweg in Ingelmunster, bestuurder lichtgewond

Het treinverkeer tussen Kortrijk en Roeselare lag maandagochtend enkele uren stil na een ongeval ter hoogte van de overweg langs de Duikerstraat in Ingelmunster. Een wagen werd er aangereden door een trein. Iets voor 9 uur is het treinverkeer weer hervat.

Iets na 6 uur kreeg spoorwegbeheerder Infrabel de melding binnen van een ongeval op de spoorweg tussen Roeselare en Kortrijk ter hoogte van de Duikerstraat in Ingelmunster. Even voordien had de bestuurder van een personenwagen de overweg willen oversteken. Daarbij liep het echter verkeerd. De wagen bleef gedeeltelijk op het spoor staan en werd gegrepen door de trein die van Oostende naar Kortrijk reed. De achterkant van het voertuig is ernstig beschadigd. De bestuurder was gelukkig al uit het voertuig, maar raakte bij het voorval wel lichtgewond. “Wat er precies gebeurd is, wordt nog onderzocht. Er is wel een slagboom stuk gereden en het licht stond op rood”, aldus Thomas Baeken, woordvoerder van Infabrel. De bestuurder van de wagen wou waarschijnlijk toch nog in laatste instantie de overweg oversteken.

Treinverkeer hervat

Na het ongeval werd het spoorwegverkeer tussen Roeselare en Kortrijk onmiddellijk stil gelegd. Op de trein zaten er zeventien reizigers. “Die werden omstreeks 7.30 uur allemaal geëvacueerd”, aldus Baeken. Daarnaast werden er door de NMBS ook vervangbussen ingelegd voor de treinreizigers die door het voorval hun geplande trein niet konden opstappen. Iets voor 9 uur is het treinverkeer tussen Kortrijk en Roeselare dan weer hervat. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel.

De voorbije periode gebeurden er verschillende ongevallen op het spoor. “We roepen dan ook iedereen op om zich aan de verkeersregels te houden”, aldus Baeken.